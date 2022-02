La linea Bio Terre Mediterranee

Terre Mediterranee è un brand che produce cosmetici bio per la cura del corpo. Questi prodotti offrono un trattamento del tutto naturale, grazie alle materie prime utilizzate ed ai metodi di estrazione. Ma vediamo ora nel dettaglio cosa offre Terre Mediterranee.

Di cosa si tratta

Terre Mediterranee è un brand di cosmetici che si occupa del benessere della tua pelle, dei capelli e dell’organismo.

Ciò che rende unici i prodotti marchiati Terre Mediterranee è la bava di lumaca, un ingrediente essenziale per un’azione idratante; si tratta di una sostanza ricca di proteine, che favorisce l’idratazione e l’ossigenazione dei tessuti. E’ inoltre ricca di vitamina C e vitamina E, utili per ridurre le infiammazioni e per un’azione antiossidante.

I prodotti di Terre Mediterranee

Come abbiamo già accennato, questo brand non si occupa solamente di creme e cosmetici per la cute; è stata ideata anche una linea di prodotti per capelli, anch’essi realizzati con bava di lumaca. I cosmetici per capelli comprendono anche oli vegetali puri e estratti botanici per donare ai capelli un aspetto sano e lucente.

Trattandosi di prodotti ricavati interamente in natura, il tuo corpo non risentirà di effetti collaterali dannosi per l’organismo. Terre Mediterranee non offre alcun prodotto contenente più dello 0,0001% di metalli pesanti.

Creme viso

L’ingrediente base delle creme viso bio è la bava di lumaca, perfetta per contrastare i radicali liberi effettuando quindi un effetto antirughe. Oltre a questo beneficio, la crema biologica per il viso permette di ridurre ed infine eliminare inestetismi della pelle, diventando la soluzione perfetta per combattere acne e cicatrici.

Terre Mediterranee offre tre tipologie principali di crema, a seconda della concentrazione di bava di lumaca, la quale varia dal 70%, 90% o 100%. E’ bene precisare che l’estrazione di tali ingredienti naturali avviene in allevamenti certificati, i quali non maltrattano o sfruttano gli animali.

Shampoo e balsamo

Anche per i prodotti per capelli l’ingrediente base è la bava di lumaca, capace di proteggere i capelli e di rigenerare quelli danneggiati. Gli estratti vegetali, l’aloe vera e l’acqua di riso al loro interno permettono di combattere le impurità ed idratare il capello, evitando la secchezza ed aumentando la morbidezza.

Terre mediterranee offre una vasta gamma di shampoo e balsami, sia secchi che liquidi; a seconda del tipo di capello e delle tue esigenze potrai scegliere quello che si adatta meglio a te. Questi prodotti sono stati ideati sia per adulti che per bambini, in quanto si tratta di articoli bio e che non contengono parabeni, siliconi e petrolati. Sono soluzioni naturali e rispettano quindi il pH naturale della cute e del capello.

Anche la confezione è stata ideata per salvaguardare l’ambiente, grazie a plastica riciclata che azzera gli sprechi e incoraggia un’economia sostenibile.

Saponi

Le saponette bio Terre Mediterranee sono saponi naturali prodotti artigianalmente, creati con acqua ed oli essenziali (tra cui l’olio extravergine).

Anche i saponi vengono prodotti salvaguardando l’ambiente e l’organismo, non contengono conservanti o antiossidanti e non vengono testati sugli animali.

Oltre all’ottima qualità, i saponi bio non tralasciano il profumo; tra le fragranze più apprezzate troviamo le saponette al gelsomino di Sicilia ed al bergamotto. Anche l’anguria ed il cedro sono tra le più classiche ed acquistate, ma nel caso in cui volessi fare un regalo particolare, ti consigliamo il sapone bio al peperoncino, utile per riattivare e stimolare gambe e piedi.

Linea Food

Terre Mediterranee offre anche una linea food per gli amanti del caffè. Grazie alla partnership con il famoso marchio “Caffè Italia”, vengono messe a disposizione cialde di caffè di ottima qualità, innovazione e unicità, 3 ingredienti condivisi anche da Terre Mediterranee.

Nel sito sarà possibile acquistare le cialde con la miscela che si preferisce, dalle più aromatiche alle più tradizionali.

La salvaguardia dell’ambiente

Tutti i prodotti Terre Mediterranee nascono dalla consapevolezza ecologica, la quale si serve di prodotti ricavati dalla natura senza utilizzare OGM, la sperimentazione sugli animali o l’utilizzo di radiazioni ionizzanti.

Tutti i prodotti sono dermatologicamente testati su Cromo, Cobalto e Nickel e certificati BIO.