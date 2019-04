Timbri con Animaletti per Bambini: per Pasqua e non solo

Ai bambini sicuramente piacciono gli animali e si divertono a giocare con loro dal vivo. Sono però molto propensi a rappresentarli anche nei loro disegni.

I timbri, vengono appositamente studiati, per far conoscere gli animali ai bambini, attraverso degli stampi colorati che li rappresentano, con varie colorazioni, che li aiuteranno a memorizzarli.

Questi possono essere sempre portati con sé, negli astucci a scuola, o anche nella propria tasca, per essere alla portata di ogni occasione.

Possono essere usati per personalizzare quaderni, fare degli scherzi agli amici, usarli come firma, o applicarli alle buste, come marchio di riconoscimento. Danno dunque la possibilità al bambino di esprimere apertamente la propria fantasia.

I timbri decorativi si abbinano molto bene a frasi di vario genere, come quelle di amicizia e amore, permettendo di personalizzare i propri contenuti, facendoli diventare sempre più originali e simpatici.

Possono anche essere un valido sistema di gioco con gli altri bambini, creando storie o scambiandoli per riuscire a collezionarli tutti.

Questo genere di gioco a radici molto antiche, difatti già i nostri nonni si divertivano a timbrare animali ed altri oggetti per puro divertimento.

Ebbene, questo genere di gioco, ad oggi non è ancora passato di moda, con la maggior parte, che apprezza ancora molto questo strumento ricreativo.

Ne esistono di diverse tipologie e dimensioni adatte a tutte le età. Si trovano quelli di misura più piccola, adatti ai bambini in tenera età, essendo facilmente maneggevoli.

Si arriva però ad avere dei veri e propri stampi, con dei manici molto più consistenti, con l’animale stampato, che in alcuni casi arriva a misurare oltre cinque centimetri di altezza e larghezza, per delle vere e proprie rappresentazioni extra large.

In alcuni di questi, oltre all’animale, viene applicata una frase specifica, adatta a diverse occasioni, ad esempio per esprimere un saluto, per fare gli auguri in una determinata festa oppure per esprimere dei sentimenti di amicizia.

Riescono anche ad esprimere dei messaggi ben precisi, grazie al relativo animale appropriato che viene applicato alle frasi, ad esempio, per la festa della Pasqua si potrà trovare un coniglio come animale abbinato, invece, per le feste di Natale si potrà trovare spesso una renna. Adatti dunque ad ogni occasione.

Si possono poi scegliere tra rappresentazioni più serie dell’animale, con immagini standard, oppure delle immagini più buffe che li ritraggono mentre salutano o hanno espressioni sorridenti o bizzarre, per gli amanti del divertimento.

Utilità

Oltre ad essere ovviamente uno strumento ricreativo per i bambini, si rivelano anche un ottimo strumento didattico.

Difatti la continua rappresentazione dell’animale attraverso lo stampo, porta il bambino a memorizzare molto più velocemente e facilmente l’animale ed il suo nome, portandoli a conoscerli sempre meglio, dando dunque un giovamento nella comprensione di questo campo di studio.

Timbri con animaletti per bambini sono dunque degli strumenti sia divertenti che utili, che ancora oggi risultano essere tra gli oggetti più amati e desiderati dai bambini, nonostante i decenni di storia che li hanno caratterizzati.

Sono molto semplici e privi di tossicità, dando dunque sicurezza nel loro utilizzo da parte dei bambini, che non ne subiranno nessun anno dal punto di vista fisico, ma solo ed unico divertimento.

Fonte delle informazioni: https://www.trodart.it/timbri-per-bambini.html