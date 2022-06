Molte persone di buon senso, per rispettare la salute della famiglia e dell’ambiente, scelgono di limitare l’uso di sostanze chimiche per la pulizia domestica. Tali prodotti infatti sono presenti a dismisura nei materiali per l’igiene, e spesso non sono raccomandati per i bambini in quanto possono essere troppo aggressivi sulla pelle e per le vie respiratorie. Optare per prodotti per naturali, è quindi un must per evitare i suddetti inconvenienti. A tale proposito, ecco una lista con alcuni prodotti anti macchie naturali che è possibile utilizzare per rimuovere l’odore dai vestiti e mantenere il bucato pulito e green.

Il bicarbonato di sodio

Questo trucco potrebbe non essere una grande sorpresa perché il bicarbonato di sodio è già comunemente usato per rimuovere macchie e odori, ed è anche una soluzione perfetta per ridurre l’odore dei vestiti vecchi, lasciandoli profumati di fresco e pulito tutto il giorno. Non solo, ma il bicarbonato di sodio può rimuovere le macchie su diversi tipi di tessuto. Aggiunto al detersivo, può infatti aumentare le prestazioni di pulizia mentre li ammorbidisce ed elimina anche l’odore sgradevole che si è accumulato nel corso del tempo.

Il succo di limone

Usare il limone come smacchiatore per i vestiti, è sicuramente un’ottima scelta se si opta per prodotti naturali. Si può infatti scegliere tra limoni appena spremuti o concentrati in bottiglia. In ogni caso, si tratta di una potente soluzione sbiancante grazie alla sua forte acidità. Tuttavia, è essenziale ricordare che quest’ultima pur in grado di smacchiare efficacemente, può comunque influire sui vestiti colorati causandone lo scolorimento permanente. Per tale motivo conviene usarlo soltanto per smacchiare tessuti e capi intimi di colore bianco.

L’aceto bianco

L’aceto bianco non è solo utile come esaltatore di sapidità, ma può anche fare miracoli per il bucato. Si tratta infatti di una sostanza conveniente e delicata su tutti i tipi di tessuti. L’aceto bianco è altrettanto efficace e molto più sicuro da usare della candeggina, ed è per tale motivo che la maggior parte delle persone preferisce usarlo come smacchiatore. Tra l’altro è una delle soluzioni più efficaci per rimuovere le macchie gialle delle ascelle specie su tessuti colorati che le evidenziano molto di più.

Il talco in polvere

Il talco, alla pari dell’amido di mais e del gesso bianco è un fantastico smacchiatore naturale per i vestiti; infatti, si rivela ideale per rimuovere macchie di olio e grasso. Per usarlo correttamente basta cospargerne un po’ (magari insieme all’amido di mais) sulla macchia, lasciarlo riposare per circa 10-20 minuti dopodiché si può spazzolare delicatamente il tessuto. Al termine con un semplice risciacquo si potrà notare con somma soddisfazione che la macchia d’olio sul tessuto è del tutto scomparsa specie se il colore del capo è quello bianco.

Il sale fino

Il sale è un altro prodotto naturale che si può sfruttare come smacchiatore e che funziona alla grande meglio per macchie di ruggine e vino rosso. Se infatti un vestito o una tovaglia accidentalmente si sporcano con tali sostanze, tutto ciò che bisogna fare è cospargere una generosa quantità di sale e aggiungervi un pò di acqua e attendendo poi una ventina di minuti circa affinché si assorba del tutto. Successivamente il composto si asporta con una spazzola prima di procedere con l’abituale lavaggio a mano o in lavatrice.

Il sapone per i piatti

Molte persone pensano che il detersivo per piatti non sia consigliabile per lavare i vestiti, ma la verità è che uno dei migliori smacchiatori non tossici. Se quindi un tessuto presenta macchie di olio o di erba, basta applicarne una piccola quantità su qualsiasi punto che si desidera trattare e strofinarlo con una spazzola per poi procedere con un abbondante risciacquo. Il sapone per i piatti è tra l’altro ideale anche per profumare e disinfettare vestiti, visto che spesso contiene sostanze sanificanti e antibatteriche come il limone e l’aceto.