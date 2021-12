Traduzioni giurate: cosa sono e quando servono

Hai per le mani un documento giuridico e devi tradurlo, ma non sai come fare. A chi puoi chiedere aiuto? Come fai poi a renderlo un atto giuridico a tutti gli effetti? Con le traduzioni giurate di Translations Universe. L’azienda di traduzione, dispone di un settore all’avanguardia anche per quanto riguarda le traduzioni giurate. Translations Universe è tra le poche in Italia che offre ai propri clienti la possibilità di fare una traduzione giurata e farsela recapitare direttamente a casa.

Che cos’è una traduzione giurata e quali sono i passaggi da effettuare per ottenerla?

Chiariamo ogni dubbio e diciamo che una tradizione giudiziaria è un documento convalidato dalla cancelleria e quindi valido a tutti gli effetti di legge. Le traduzioni giurate sono delle traduzioni di documenti che sono valide legalmente. E quindi, in buona sostanza, è come se avessimo un documento originale da consegnare ai vari uffici. Anche se tradotto in una lingua diversa. Le traduzioni di documenti ufficiali vengono effettuate su documenti commerciali, oppure su atti di matrimonio e divorzio, libretti di circolazione, atti notarili e testamentari, casellari giudiziari o documenti scolastici.

Di solito per comporre un documento simile servono molti giorni lavorativi e l’interazione di diversi uffici di competenza. Translations Universe invece offre un servizio a prova di click, diviso in quattro passaggi:

Inviare il documento da tradurre Effettuare il preventivo e la tempistica di consegna relativa alla documentazione da tradurre Traduzione e giuramento del documento inviato Consegna al cliente, tramite corriere, comodamente a casa propria. Quando il cliente riceverà il plico, troverà nella busta: Testo originale Traduzione – Il testo della traduzione (2) deve riportare nell’ultima pagina la data in cui è stata redatta e la firma del traduttore: tale data va riportata anche sul verbale di giuramento. Verbale di giuramento.

Solitamente insieme al plico, tracciabile on line, viene spedita una mail con lo stesso contenuto del plico.

Traduzioni giurate: quello che devi sapere

Dal punto di vista pratico, per ottenere una traduzione giurata bisogna rivolgersi a un traduttore certificato, un professionista che quindi è iscritto all’albo e accreditato al tribunale, che si occuperà della traduzione e che poi farà giuramento di fronte a notaio o cancelliere. Il traduttore dovrà portare il documento dalla lingua di origine all’italiano e poi, nel caso in cui si necessiti di esportarlo in una nuova lingua, effettuare la traduzione di destinazione. Il passaggio alla lingua italiana è obbligatorio. Una volta che il professionista ha tradotto il documento nello stesso ordine con cui viene presentato, deve firmare l’ultima pagina e apporre una marca da bollo, ogni quattro pagine che compongono il documento stesso, insieme all’originale.

Una volta effettuata questa procedura, può presentarsi davanti a un cancelliere o un giudice per la convalida ufficiale. Quando si fa una traduzione giurata, bisogna fare attenzione che corrisponda al documento sorgente nella sua integrità e non può contenere omissioni o variazioni di nessun genere. In qualsiasi caso deve sempre rispettare lo stesso formato dell’originale. Eventuali timbri, sigilli, loghi o filigrane sullo sfondo della pagina devono essere tradotti oppure, qualora non leggibili, indicati con la dicitura “illeggibile”. Lo stesso discorso di integrità del documento, vale anche per le eventuali firme presenti nel documento originale, che vanno riportate fedelmente.

A chi rivolgersi per traduzioni giurate professionali