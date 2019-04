Trasporto Moto Low Cost ti semplifica la vita

Il trasporto di una moto low cost: quando tale operazione può diventare complessa

Se sei un motociclista, un appassionato di due ruote o semplicemente possiedi una moto o uno scooter, allora è molto probabile che almeno una volta nella vita ti sia capitato di avere la necessità di dover spedire o trasportare il tuo amato mezzo da una località ad un’altra. Ciò può avvenire per i motivi più svariati, che possono andare da un tuo trasferimento per motivi personali o lavorativi, fino ad un acquisto o una vendita, e ci fermiamo qui, anche se le possibilità per cui dover trasportare una moto sarebbero ancora molte.

Quello che tuttavia è importante prendere in considerazione è come svolgere al meglio questa tipologia di operazione, che ad alcuni sembrerà banale, ma che in realtà può provocare notevoli disagi a chi si appresta a compierla. Questo in quanto ci sono numerose variabili da tenere in considerazione non di poco conto. Si pensi ad esempio alla distanza dello spostamento da realizzare, a tal proposito molti ritengono di poter spostare in modo autonomo una moto da una città all’altra, ma questo comporta una serie di rischi e chiaramente un investimento in termini di tempo (e di organizzazione) non indifferente. Inoltre, qualora qualcosa dovesse andare storto in questa fase le spese da sostenere in un secondo momento potrebbero addirittura rivelarsi maggiori rispetto a quelle che potevano essere inizialmente. Basti pensare a quanto potrebbe venire a costare un’eventuale rottura collegata all’inevitabile chiamata e utilizzo di un carro attrezzi, tanto per rendere l’idea.

Dunque per bypassare tutte queste problematiche e assicurarsi che lo spostamento avvenga senza alcun tipo di problema in tempi certi e risultati garantiti, la cosa migliore da fare è quella di affidarsi a chi effettua il trasporto di moto in modo professionale e a costi assolutamente bassi da tempo, con riscontri altamente positivi.

La soluzione è affidarsi agli esperti del settore trasporto moto

Per mettere a punto lo spostamento di una moto dunque è consigliabile affidarsi a chi da anni svolge con passione e professionalità il servizio di Trasporto Moto Low Cost, tanto da guadagnarsi la stima da parte di tantissimi clienti, che hanno lasciato feedback positivi ad ogni prestazione portata a termine.

Ma come avviene questo trasporto?

L’operazione avviene con l’operatore specializzato che, dopo aver ricevuto le tue indicazioni, ritira la moto o lo scooter direttamente a casa tua e la consegna esattamente nel posto da te desiderato, garantendo la trasparenza e la sicurezza totale dello spostamento, insomma il tuo amato mezzo di trasporto è in buone mani. Questo è assicurato anche dalla messa a tua disposizione di un personale dipendente serio e qualificato, ma anche dei migliori sistemi di ancoraggio sui mezzi volti a garantire il perfetto trasporto del tuo mazzo di trasporto a due ruote.

Se ti stai chiedendo praticamente come funziona il trasporto moto, non preoccuparti è molto semplice, questo perché ti basta fornire l’indirizzo dove effettuare il ritiro e la tua moto verrà prelevata in tempi brevi, per poi portarla all’indirizzo di destinazione specificato. Ad esempio se hai acquistato una moto da un terzo soggetto che abita lontano da te, nessun problema, ecco che utilizzando il servizio offerto da trasporto moto low cost potrai farti arrivare l’oggetto che tanto hai desiderato e finalmente acquistato direttamente a casa tua. Tutto questo senza doverti recare faticosamente sul posto per poi completare lo spostamento! Fantastico, non credi?

Quali sono i tempi di consegna utili a perfezionare il trasporto di una moto?

I tempi di consegna sono sempre garantiti, in base a quanto concordato con il cliente, ovviamente i casi sono diversi a seconda della zona in cui svolgere l’operazione e della distanza da coprire, ma il timing concordato è sempre rispettato in modo puntuale. Quindi fin da subito, cioè all’atto della prenotazione, saprai la data massima di consegna, entro cui il servizio viene completato. Tendenzialmente, giusto per avere un’idea al riguardo, si va dalle 48 ore per le tratte più comuni o brevi fino ai 5 giorni lavorativi, per le operazioni più complesse e ad ampio chilometraggio.

La puntualità è dunque qualcosa di imprescindibile, tanto che se dovesse capitare un ritardo per qualsiasi causa, è possibile venga applicato uno sconto sul preventivo pattuito, sempre nel pieno rispetto del cliente che ha scelto di affidarsi al servizio di trasporto moto low cost offerto e delle sue personali esigenze.

Quanto costa il servizio di trasporto moto low cost?

Un’altra delle caratteristiche più importanti, nell’ottica di un cliente, è quella del costo. In questo caso il servizio proposto si configura come assolutamente competitivo, in altri termini low cost, per una precisa scelta, senza che questo ne pregiudichi in alcun modo l’efficacia e la bontà. Ovviamente non è possibile dare un prezzo standard a priori, perché su di esso incidono molte variabili come ad esempio le località di ritiro e di consegna, la marca dello scooter, la distanza da percorrere, il modello e la cilindrata della moto da trasportare e molto altri aspetti da tenere in debita considerazione.

In ogni caso vi basterà fare un preventivo direttamente online sul sito di trasporto moto low cost per scoprire quanto conveniente possa essere il trasporto del vostro mezzo nello specifico, con tutte le vostre caratteristiche desiderate per completare il servizio. L’operazione richiede pochi semplici passaggi che si finalizzano in una manciata di secondi o di minuti al massimo, mediante il completamento di apposite sezioni. Alternativamente si può ricorrere al servizio telefonico, attivo in tutti i giorni lavorativo, così come quello relativo alle e-mail.

Infine, per ogni dubbio è sempre disponibile un servizio FAQ e assistenza, per le domande più comuni in grado di dare risposte veloci e puntuali relative al vostro mezzo, con tanto di indicazioni specifiche sul trasporto in atto. A questo punto avete tutte le informazioni utili per prendere in seria considerazione l’uso di questo servizio per il trasporto della vostra moto, il costo leggero e l’efficacia del servizio vi farà sentire davvero liberi dalle difficoltà che uno spostamento di una moto può causare.