Tutte le attrezzature necessarie ad uno studio odontoiatrico

Quali sono gli strumenti necessari affinché un dentista possa eseguire tutte le operazioni necessari all’interndo del suo studio ? Andiamo a vedere quali sono le attrezzature presenti all’interno di uno studio odontoiatrico



Il riunito odontoiatrico



Lo strumento più importante presente nello studio di ogni buon dentista è sicuramente il riunito odontoiatrico. Il riunito costituisce in sostanza il cuore dello studio del dentista. Questa infatti è l’attrezzatura composta principalmente dalla poltrona dove i pazienti si accomodano. Questa poltrona è regolabile in varie posizioni con l’utilizzo di una leva, sarà il dentista a scegliere la posizione ideale in cui mettere il paziente per poter in questo modo eseguire qualsiasi procedura necessaria e operare in totale tranquillità. I due lati della poltrona sono denominati lato operatore e lato assistente. Il lato operatore è quello in cui, come dice il nome, si posizionerà il medico, affiancato da tutta la strumentazione necessaria a portata di mano. L’altra lato è il lato assistente il lato in cui si posiziona solitamente l’assistente per godere di una buona visuale sull’operazione e poter aiutare il medico in caso di necessità.



La faretra



Il nome potrebbe lasciar’ pensare in un primo momento ad uno strumento più adatto ad un arciere, ma non è così. La faretra che possiamo trovare nello studio odontoiatrico è infatti un apparecchio che alloggia tutti gli strumenti necessari al dentista per operare. Tra questi abbiamo la turbina, la manipola, la siringa di aria e acqua. Affianco e connessa a questa abbiamo una pulsantiera che serve al medico per regolare tutte le funzioni degli strumenti contenuti nella faretra, al di sotto di questa invece vi è posizionato un pedale che serve a regolare la velocità di rotazione degli strumenti che appunto operano tramite rotazione, come per esempio il trapano. Ancora, vicino alla faretra, è presente il portatray un vassoio sul quale vengono posizionati tutti i materiali precedentemente preparati necessari al dentista per portare a compimento l’operazione che sta eseguendo.



Il lato assistente



Sul lato dell’assistente è presente l’aspirasaliva monouso. Questi strumenti sono degli aspiratori da posizionare nella bocca del paziente, spesso questi sono dei tubi pieghevoli che possono essere piegati a formare un uncino in modo tale da poter essere appesi alle guance del paziente. Questi servono per l’aspirazione della saliva in eccesso che si accumula nella bocca durante le operazioni. Solitamente questa strumentazione è agganciata ad una sputacchiera dove viene posizionato anche un bicchiere con un rubinetto che permette al paziente di sciacquarsi la bocca tra una fase e l’altra dell’operazione o alla fine di quest’ultima.



Altri strumenti del riunito

Sempre facente parte del riunito troviamo una lampada che agganciata alla poltrona da un braccio che può essere regolato a piacimento semplicemente spostandolo, questa serve al medico per ottenere luce dalla giusta angolazione in modo tale da poter vedere bene la bocca del paziente. Alcune di queste sono dotate di schermo, per permettere al paziente, attraverso l’utilizzo di un’ apposita videocamera intraorale di visionare la situazione della sua stessa bocca.



Altre attrezzature



Altre attrezzature non facenti parte del riunito odontoiatrico ma ugualmente importanti per uno studio odontoiatrico sono ad esempio le lampade fotopolimerizzatrici. Queste lampade emanano un fascio di luce blu che viene utilizzato per attivare una serie di processi che portano all’indurimento delle resine che vengono utilizzate per la cura dei denti malati, in alternativa possono essere utilizzate per trovare carie nei denti anteriori attraverso la transilluminazione. E’ importante anche la presenza di un’ unità per radiografie, questa apparecchiatura emette da un tubo un fascio di radiazioni che passa attraverso i tessuti del paziente raccogliendo poi in una pellicola, o sotto formato digitale, un’immagine radiografica dei tessuti duri del paziente (quali denti o ossa). In alcuni studi è possibile trovare delle apparecchiature radiografiche diverse, più avanzate, che permettono oltre che di ottenere immagini radiografiche intra orali anche immagine panoramiche di tutta l’arcata dentaria del paziente.

Il motore chirurgico è un altro strumento fondamentale per i dentisti, questo serve a preparare la mandibola del paziente a ricevere i supporti per gli impianti dentali. Questo attrezzo permette di regolare tutti i valori (come la velocità di rotazione) dei vari strumenti che la compongono in modo da adattarsi al tipo di procedura che deve essere seguita dal medico.





Strumenti di piccole dimensione



Altri strumenti indispensabili per un medico odontoiatra sono tutta quella serie di piccoli strumenti necessari per tagliare, spostare, o guardare correttamente nella bocca del paziente, come ad esempio pinze, martelletti, spatole, siringhe o specchietti per dentisti.