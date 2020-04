Tutte le soluzioni per colorare bene

Colorare è sicuramente una delle attività più rilassanti che vi siano, ma naturalmente è necessario avere con sé i colori più adeguati per svolgere quest’attività nel migliore dei modi. Scopriamo insieme che cosa è necessario acquistare.

I colori ad acquarelli: una soluzione adatta per piccoli e grandi

Tra le tecniche pittoriche più facili da sfruttare vi è senz’altro quella degli acquarelli che, peraltro, è utilizzata da grandi e da piccini: infatti, gli acquarelli li usano già alle elementari i bambini per colorare i propri disegni e opere d’arte che realizzano in compagnia delle maestre. Questa tecnica d’arte, inoltre, è sicuramente una delle più rapide e comode, poiché presuppone il trasporto dei colori e l’utilizzo di un po’ di acqua. In questa maniera, chi avrà voglia di disegnare potrà farlo stando pure all’aria aperta, proprio come facevano gli artisti di un tempo.

Come potrete immaginare, una delle caratteristiche fondamentali di questo tipo di colori, è proprio la leggerezza: difatti, quando colorerete il soggetto, potrete notare come il colore sia leggero e perfetto per dare un tocco di vita alla vostra opera. Pensate che sin dal Rinascimento questa tecnica ebbe grande successo e, anche oggi, sembra essere una tra le più divertenti sfruttate dai bambini e dagli adulti che desiderano cimentarsi con un hobby diverso dal solito, che possa concedergli un po’ di divertimento nei momenti di tempo libero.

I colori a spirito, perfetti per colorare e rilassarsi

I colori a spirito o i pennarelli a inchiostro sono spesso utilizzati dalle scuole per intrattenere anche i bambini più piccoli ed anche gli adulti possono sfruttare questo tipo di colore per rilassarsi la sera, con i tipici quaderni anti-stress che oramai si trovano comunamente nelle librerie come Feltrinelli o Mondadori.

I colori di questo tipo sono spesso una soluzione acquosa di prodotti coloranti o con acqua e alcol etilico che viene assorbito dalla punta in feltro o di nylon: in questa maniera, è possibile colorare i fogli e i disegni! Anche i bambini più piccoli sono spesso impegnati con i propri disegni tramite questi colori, tant’è vero che possono iniziare a utilizzare i colori a spirito già dall’asilo, riempiendo così il proprio astuccio non solo della matita e della gomma, ma anche di tutti i loro colori preferiti.

Come dicevamo prima, gli adulti utilizzano questo tipo di colori per colorare i classici disegni per adulti o i cosiddetti “colouring book antistress”. Infatti, con l’art therapy eseguita proprio tramite i colori a spirito, anche i grandi possono divertirsi e ritrovare il proprio equilibrio, combattendo lo stress di tutti i giorni dovuto pure ai ritmi serrati tipici della vita di tutti i giorni.

L’alternativa ai colori a spirito: le matite colorate

Come avrete notato i colori a spirito, molto spesso, ci sporcano le mani e le macchiano, lasciandoci degli aloni colorati che non sono certamente molto belli, specie se poi si tratta di mani di un adulto che deve lavorare quotidianamente con il pubblico, stringendo mani a destra e sinistra. Proprio per questo, abbiamo pensato di proporre anche un’alternativa ai colori a spirito ovvero le matite colorate note pure come i pastelli.

Questi “bastoncini colorati” sono ideali per colorare i disegni, senza sporcarsi le mani: ovviamente, il colore sarà ugualmente luminoso e sarà esaltato soprattutto se si utilizzeranno dei fogli con la carta ruvida, proprio come i fogli ruvidi di Fabriano.

L’alternativa dei pastelli per i bambini potrebbero senz’altro essere i pastelli a cera che consentono di colorare su carta con estrema facilità, giacché la punta del colore scivola facilmente sul foglio. Ora non vi resta che acquistare tutti i colori di cui avete realmente bisogno così da poter iniziare a dar vita alla vostra arte e, perché no, per far divertire anche i bambini.