Umberto Miletto Personal Trainer

Non sei contento del tuo aspetto fisico e vorresti fare qualcosa per migliorare l’estetica e la performance del tuo corpo?

Segui i consigli e le guide di Umberto Miletto, il personal trainer per eccellenza, famoso e conosciuto in tutta la penisola.

Niente più ciccia a contrastare le tue giornate.

Non dovrai più indossare maglie larghe per nasconderti agli occhi della gente.

Grazie ad Umberto, ritrovare la perfetta forma fisica sarà un vero e proprio giochi da ragazzi.

Provare per credere!

CHI È UMBERTO MILETTO

Umberto è un personal trainer molto famoso e richiesto in Italia, che ha dato inizio alla sua carriera nel lontano 2005.

Proprio in quell’anno, aprì il suo centro dedicato all’attività fisica, che ancora oggi risulta essere un punto di ritrovo e di riferimento per tutti gli appassionati del settore.

È conosciuto dal pubblico anche grazie al suo canale YouTube, che ha fondato nel 2006, e che oggi possiede quasi 400.000 iscritti.

Si è preoccupato inoltre si realizzare dei corsi e delle guide interamente dedicati all’allenamento, e che spaziano dall’attività fisica da svolgere in palestra al Functional training, dal Kettlebel al Calisthenics e Personal training.

COME RICHIEDERE UNA CONSULENZA

Umberto è sempre molto disponibile verso il prossimo e si offre di realizzare una consulenza gratuita con chiunque decida di intervenire al fine di migliorare il suo fisico.

Per poter entrare in contatto con lui, basterà accedere al suo sito e scrivergli al suo indirizzo e-mail.

Ogni consulenza offerta, sarà personalizzata e si potrà tenere presso il suo studio oppure via Skype, Messanger e WhatsApp.

Non dimenticare di seguirlo sul suo canale YouTube dove è solito pubblicare dei video con i quali potrai avere un primo approccio verso il mondo del training fisico.

LE GUIDE PROMOSSE DA UMBERTO

Il nostro personal trainer, si è inoltre premurato di pubblicare delle guide che raccolgono delle schede tecniche da seguire.

Queste guide si distinguono in base al sesso dell’atleta, e alla funzionalità dell’allenamento che vogliamo intraprendere.

Troviamo delle guide che trattano il body building per uomo e quello per donna, altre ci insegnano come praticare il Calisthenics sempre per uomo e per donna oppure è possibile acquistare una guida che illustri le tecniche relative al TRX ed al Kettlebell.

IL COACHING ONLINE

Questo servizio, si offre di proporre un servizio di consulenza per offrire al potenziale cliente un lavoro del tutto personalizzato, che si arricchisce della possibilità di essere seguiti a distanza.

Ovviamente le direttive dell’istruttore andranno seguite in modo preciso, e gli allenamenti verranno organizzati in base alle esigenze e alle richieste dell’individuo.

Il rapporto che viene ad instaurarsi tra il personal trainer ed il suo allievo darà fondamentale per far sì che si stabilisca un clima di fiducia e di sostegno.

Nelle prime settimane di allenamento a distanza, l’allievo dovrà fronteggiare degli sforzi importanti, e i suoi esercizi saranno raccolti in un video che verrà visionato dell’istruttore stesso, in modo da verificarne la correttezza nell’esecuzione.

Questo servizio viene consigliato a chi ha già delle basi nel campo dell’allenamento fisico.

IL BLOG ED IL FORUM

Sul sito ufficiale di Umberto Miletto, sarà possibile trovare un blog che tratta vari argomenti aggiuntivi che vogliono dare consigli su determinate tipologie di allenamento, dal tempo di recupero per l’addome alla definizione della forza e della massa.

È disponibile anche una sezione dedicata al forum, dove ogni giorno vengono pubblicate nuove discussioni a cui gli utenti possono aderire e partecipare, dopo aver effettuato l’iscrizione al sito.

Cambia la tua vita, con Umberto Miletto tutto è possibile.

Affidati nelle sue mani e non te ne pentirai.

Prendi in mano le redini della tua vita e sceglie quel cambiamento che te la farà vivere al meglio.