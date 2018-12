Una casetta di legno da giardino versatile e funzionale

Casetta da giardino

Le case in legno sono presenti sul mercato in una grande varietà di modelli e di tipologie.

Ognuno può scegliere il tipo di casetta da giardino, o casa in legno abitabile, a seconda delle proprie esigenze.

Una casa per giardino in legno si presta in ogni caso a moltissimi utilizzi, tutto dipende a cosa la vogliamo adibire e anche dalle sue metrature e dimensioni.

Le casette da giardino si trovano in vendita nei negozi specializzati del settore, come pure negli e commerce online, che offrono moltissimi modelli da catalogo tra cui sceglier quello che fa per noi.

Ogni casetta può venire inoltre personalizzata, magari con accessori come una veranda, una terrazza, ci sono modelli con tetto piano o tetto spiovente, si possono personalizzare anche gli infissi e la porta di ingresso.

Una classica casetta da giardino in legno viene solitamente adibita a ripostiglio per oggetti vari, attrezzi da giardinaggio o da lavoro. Risulta infatti un posto ideale dove mettere oggetti che in casa occupano spazio, o non trovano una sistemazione, e anche dove mettere ad esempio taglia erba, tagliasiepe, forbici da giardino, vasi, zappe e palette, rastrello, concimi e terriccio.

In una casetta da giardino si possono anche mettere i giochi da esterno, pattini, biciclette, e i mobili da giardino durante la stagione fredda, in modo che siano protetti e al riparo dalle intemperie.

Quindi questa struttura risulta estremamente versatile e funzionale.

Con i dovuti allacciamenti di acqua e elettricità può anche divenire una comoda casa per giardino in legno per ospitare gli amici, quindi da usare come pratica dependance per gli ospiti, che in questo modo potranno avere la loro privacy, e soggiornare in uno spazio solo per loro, comodo e confortevole.

Chalet prefabbricati in legno per la montagna

Le casette in legno di dimensioni medie e gradi sono infatti molto utilizzate anche nei campeggi, sia al mare come in montagna.

Sono i classici bungalows immersi nella pineta, nelle località di mare, oppure i caratteristici chalet prefabbricati in legno per la montagna, in stile baita, che si possono vedere in campeggi e luoghi di vacanza montani.

Queste strutture sono adatte a diventare case per le vacanze, dato che la loro ampiezza permette di realizzare un angolo cucina, un servizio e le camere.

Il legno inoltre è un materiale naturalmente isolante, sia dal freddo e caldo come dai rumori, e il legno poi è traspirante e crea un ambiente interno sano e privo di allergeni.

Quindi una casetta in legno è un ottimo posto dove soggiornare, anche solo per una breve vacanza.

Casette in legno in vendita online

Le casette in legno sono prefabbricati di ottima qualità, che sono vendute anche online dalle ditte produttrici, a prezzi davvero vantaggiosi.

Sono costruite solitamente con il metodo blockhouse, ovvero di travi a incastro una nell’altra, molto solide e resistenti nel tempo, oppure con il metodo platform frame, ovvero pareti pre assemblate da montare su una struttura.

Entrambi questi metodi di costruzione sono molto usati, e risultano efficaci e durevoli nel tempo.

Questi metodi sono utilizzati sia nelle case in legno abitabili, come nelle case per le vacanze e per la casa per giardino in legno.

Quindi ogni tipo di casetta è un prodotto di qualità, resistente e solido.

Consultando i siti di vendita casette online, si possono trovare numerosi modelli di casette in legno in vendita online, tra cui casette da giardino, box auto, carport, casette per bambini in legno, chioschi, garage in legno, box cavalli, chalet, bungalow e case in legno abitabili.

Una casetta può anche modificare su richiesta, aggiungendo al progetto della casa accessori come una veranda, un pavimento esterno, balaustra, terrazza, e così via, scegliere un colore di tegole tra rosso, grigio o verde, e dipingerla del colore che si preferisce.

In questo modo si potrà avere in giardino una bella casetta personalizzata su misura e con le caratteristiche che cerchiamo secondo le nostre esigenze.