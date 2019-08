Una dependance in legno per gli ospiti

Casette da giardino

Molta gente oggi ha una bella casetta in legno in giardino, che si rivela davvero utile, da usare come ripostiglio dove tenere gli attrezzi da giardinaggio, oppure dove mettere oggetti vari come giochi da esterno, cose che in casa non trovano posto, e rendere il giardino uno spazio ordinato e confortevole.

Casette di legno da giardino capienti e confortevoli si possono trovare in vendita nei migliori negozi del settore, e negli e commerce online di aziende che producono e vendono casette in legno.

Su tali siti si possono trovare innumerevoli modelli di casette, di varie metrature e forme, per ottimizzare al meglio lo spaio esterno e comperare una struttura che risponda al meglio alle nostre esigenze e anche al nostro budget.

Le casette da giardino sono di solito di misura 2×2 o 3×3 o 3x4m, quelle di dimensioni più grandi sono utile anche da adibire a zona relax o dove dedicarsi al proprio hobby preferito o anche da utilizzare come dependance per gli sopiti o come garden office, ovvero uno spazio dove vivere o da usare come zona lavoro o studio esterna alla propria abitazione, per mantenere il giusto livello di privacy.

Casette da usare come dependance

Chi ospita spesso amici o parenti potrà quindi avvalersi di uno dei tanti meravigliosi modelli di casette di legno da giardino capienti e confortevoli, adatte a viverci per un determinato periodo.

Ovviamente questo tipo di casetta di legno dovrà avere uno spessore delle pareti da 35 mm o da 445, quindi essere maggiormente isolata dalle temperature esterne, in ogni stagione, e dai rumori.

Il legno è già di per sè un ottimo isolante termo acustico, e se sistemata con le dovute coibentazioni e i giusti materiali isolanti inseriti nelle intercapedini delle pareti, una casa da giardino diventa perfetta per essere anche abitabile, quindi ci sono vari modelli di casette da usare come dependance.

Una casetta di questo tipo si presta bene anche a diventare una ottima casa per le vacanze, tipo bungalow o chalet.

Anche i campeggi spesso si avvalgono di queste strutture per i propri ospiti, dato che le casette di legno si inseriscono perfettamente nell’ambiente naturale circostante, e si adattano ad ogni clima, sia in pianura come al mare, in montagna o in collina.

A seconda del territorio dove viene costruita la casetta poi l’azienda costruttrice sarà in grado di fornire i giusti materiali per il tetto, la giusta pendenza, le tegole adeguate, in modo da renderla perfetta per ogni tipo di temperature esterne e ogni territorio.

Le casette di legno sono anche molto resistenti contro le onde sismiche, ed è per questo che sono una costruzione privilegiata in quei territori a forte rischio sismico.

Casetta da giardino fai da te

Molti modelli di casette di legno da giardino capienti e confortevoli sono facili da realizzare, e si tratta di case in legno prefabbricate da costruire con il metodo blockhouse oppure platform frame.

In entrambi i casi si avrà una casa solida e resiste nel tempo, inoltre le travi sono preventivamente trattate in autoclave per resistente a intemperie, umidità e parassiti del legno e durare quindi a lungo.

Si può realizzare una casetta da giardino fai da te, grazie al pratico kit di montaggio venduto assieme alla casetta in legno, presso le aziende del settore.

In alternativa c’è sempre del personale esperto che può venire in nostro aiuto se non siamo pratici con la falegnameria e il bricolage.

La cosa importante è sempre quella di realizzare delle buone fondamenta, isolate dall’umidità del terreno, in modo che non ci siano infiltrazioni di acqua che porterebbero a gravi danni strutturali alla casetta.

Per il resto la costruzione di una casetta in legno è rapida, e inoltre i costi sono molto inferiori a quelli di una casa in muratura, ecco perché molta gente oggi si indirizza verso queste casette da giardino, ma anche verso le case in legno abitabili vere e proprie.