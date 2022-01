Universal Science: soluzioni LED per il risparmio energetico

Il mondo della tecnologia è in costante aggiornamento e ne è una conferma il fatto che sempre più aziende continuino ad investire nella ricerca e nell’innovazione per proporre sul mercato prodotti all’avanguardia. Tra i nomi che spiccano per innovazione e ricerca c’è Universal Science, azienda specializzata nel settore lighting che ha saputo trovare la propria nicchia nel mondo dei LED, che rappresentano il futuro dell’illuminazione: utilizzati per i numerosi vantaggi, tra cui la capacità di contribuire concretamente al risparmio energetico, sono una vera e propria svolta per questo mercato. Scopriamo insieme quali sono le soluzioni LED proposte, in quali ambiti si possono applicare e quali sono i vantaggi che puoi trarne.

LED e risparmio energetico: la soluzione efficace

La tecnologia LED è perfetta per chi cerca una soluzione che eviti sprechi energetici; gli studi hanno dimostrato quanto questo strumento possa offrire un consumo minore rispetto ad altre illuminazioni tradizionali. Non solo risparmio energetico ma anche prestazioni eccellenti che si convertono in una bolletta decisamente più bassa. Ma non è tutto: l’illuminazione LED è anche a basso impatto ambientale, un aspetto sicuramente da non trascurare.

Dal punto di vista tecnico le soluzioni LED brillano per performance senza precedenti in fatto di risparmio energetico, tanto che proprio con il servizio di relamping anche molte città stanno effettuando il passaggio dall’illuminazione tradizionale a quella a LED. Un’altra caratteristica importante di questa tecnologia è la longevità: è stato dimostrato che i LED non solo garantiscono una prestazione migliore ma risultano un ottimo investimento perché durano di più nel tempo; questo significa che alla luce dei fatti sono anche meno costosi poiché non devono essere sostituiti frequentemente.

Relamping: perché conviene

Il mondo dei LED non viene utilizzato solamente a casa o nei negozi ma anche nel settore pubblico e soprattutto in outdoor; i motivi sono strettamente collegati al risparmio energetico e alle basse emissioni di CO2 confrontando questa tecnologia con altre tecniche di illuminazione. Il sito dell’azienda www.universal-science.it mostra tutti i vantaggi di questa tipologia di scelta, mettendo in evidenza soprattutto i vantaggi della tecnologia Light Emitting Diode. Con relamping si intende la sostituzione dell’impianto di illuminazione per passare da una lampadina tradizionale alla tecnologia moderna a LED. Sono sempre più le città ma anche le aziende che scelgono di effettuare il relamping LED e i motivi sono strettamente collegati ai vantaggi.

Oltre all’efficienza energetica che offre quindi vantaggi sia economici che ambientali, ci sono costi di manutenzione ridotti evidenziati da locali pubblici e altre attività, si tratta di una scelta ecologica ma soprattutto offre una resa luminosa impeccabile di gran lunga superiore alla luce tradizionale. L’intervento di relamping LED è perfetto per chi desidera ammodernare i propri sistemi di illuminazione riducendo i consumi energetici e andando quindi a risparmiare nel tempo sia sulle bollette che sui costi di gestione.

Universal Science, leader nelle soluzioni LED

Se c’è un’azienda che ha saputo imporsi nel settore spiccando per innovazione e ricerca è Universal Science. Fondata nel 2007 in Italia, inizia a muovere i primi passi importanti nel 2012 quando acquista la prima macchina con tecnologia SMT per prototipi e serie limitate. Per quanto riguarda il mondo dell’illuminazione la svolta arriva però nel 2018 quando viene creato il brand RED – integrating lighting technologies e nel 2022 quando l’impianto produttivo arriva a contare ben tre linee SMT all’avanguardia

Da subito Universal Science dimostra di volersi focalizzare nel settore delle soluzioni LED collaborando con importanti società del settore e condividendo competenze legate a questa tecnologia. La storia delle soluzioni LED per Universal Science passa dai primi modelli a bassa efficienza fino alle nuove proposte estremamente performanti e diventate un vero e proprio must per il settore. Il potere di Universal Science sono la voglia di crescere, la ricerca continua e la conoscenza profonda dell’evoluzione del mercato.