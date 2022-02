Tutti gli utilizzi della bava di lumaca

Per rendere la pelle soprattutto quella del viso luminosa e liscia, sul mercato della cosmetica ci sono tantissimi prodotti più o meno validi. Tuttavia quello che va per la maggiore è la bava di lumaca, ossia una sostanza naturale che questi piccoli esseri utilizzano proprio per proteggersi e rigenerarsi. A tale proposito, ecco cosa c’è da sapere sulla bava di lumaca e tutti i suoi utilizzi.

Che cos’è la bava di lumaca?

La bava prodotta in modo naturale dalle lumache è una sostanza ricca di elementi nutritivi come ad esempio l’acido ialuronico e il rame. Per questo motivo viene utilizzata nei cosmetici, poiché si rivela preziosa per proteggere la cute da danni causati dai raggi UV o dal gelo eccessivo così come da infezioni batteriche. Inoltre va sottolineato che la bava di lumaca si rivela ideale anche se viene utilizzata come idratante per il viso.

Effetto anti-age

Uno dei principali vantaggi offerti dalla bava di lumaca è legato al fatto che vanta eccellenti proprietà anti-age in quanto aiuta la pelle idratandola e prevenendone l’invecchiamento senza contare che migliora sensibilmente l’aspetto delle rughe che ad una certa età cominciano a presentarsi prepotentemente. Se ciò non bastasse. va aggiunto che la sostanza serve anche a favorire la produzione di collagene e di elastina, nonché ideale per proteggere la pelle dall’attacco dei radicali liberi attraverso un ottimo processo di idratazione.

Cicatrici e smagliature

La bava di lumaca ha due componenti base che servono per riparare i tessuti cutanei e per favorire un veloce rinnovamento cellulare. Nello specifico si tratta di enzimi di fibrinolisi che si pensa siano il nutrimento essenziale per la pelle, e l’acido glicolico che si rivela un ottimo esfoliante naturale in grado di minimizzare l’aspetto antiestetico di cicatrici e smagliature. Si tratta tra l’altro di una soluzione antinfiammatoria e antiossidante che ha dimostrato il suo valore anche nel trattamento per l’acne. Nel momento in cui la bava di lumaca si applica sulla pelle ammorbidisce le cicatrici esistenti e i tessuti danneggiati, senza contare che tratta molto bene danni causati dall’acne, dalle cicatrici ipertrofiche e da quelle post-operatorie. In tutti questi casi, la bava aiuta a rimuovere le cellule morte dal tessuto cicatriziale e ne costruisce delle nuove per la rigenerazione delle pelle.

Vitamine e minerali

Optare per l’applicazione di bava di lumaca sulla pelle di corpo e viso significa attingere ad una ricca fonte di elementi nutrienti. La sostanza infatti è in grado di fornire alla cute diverse vitamine di tipo A ed E, nonché importanti minerali come ad esempio lo zinco, il manganese, il ferro e il rame. Inoltre si rivela un fantastico esfoliante, ossia in grado di rimuove delicatamente le cellule morte presenti sulla cute stimolando nel contempo la crescita di quelle nuove. Queste eccellenti proprietà sono state oggetto di recenti studi in cui si è dedotto che hanno origine dalla presenza di collagene, elastina e acido glicolico. Ovviamente l’uso della bava di lumaca deve essere ponderato, poiché se prelevata allo stato naturale potrebbe generare svariate infezioni batteriche. Per questo motivo conviene optare per cosmetici certificati e che contengono la sostanza nelle giuste dosi e preventivamente filtrata dal brand produttore.

Gli altri utilizzi

La bava prodotta dalla lumaca oltre a rivelarsi ideale per la cura della pelle è ottima anche per la produzione di sciroppi. Questi ultimi infatti si utilizzano spesso per la tosse, poiché la bava di lumaca contiene degli enzimi ideali proprio per contrastare le secrezioni bronchiali eliminando il catarro che la patologia provoca. A margine va altresì aggiunto che sul mercato tradizionale e online ci sono anche sciroppi a base di bava di lumaca ideali per la tosse grassa, e che rigenerano l’epitelio grazie soprattutto all’eccellente azione riparatrice dell’elastina e dell’allantoina quest’ultima anch’essa presente nel prezioso liquido naturale.