10 posti da vedere in Abruzzo

L’Abruzzo, che è stato duramente colpito dal terremoto in due occasioni, nel 2009 e successivamente nel 2016, è una regione che si sta rilanciando nel settore del turismo, nonostante la pandemia stia facendo da rallentatore a questa rinascita. L’Abruzzo punta sulla varietà dei paesaggi che lo compongono per attirare turisti e propone dei posti veramente magici da scoprire. Partiamo insieme alla scoperta di 10 località della regione.

Rocca Calascio

Il primo dei 10 posti magici della regione è Rocca Calascio, un luogo romantico con un paesaggio da cartolina, una fortificazione medievale che si trova nel comune di Calascio a circa 1.464 metri d’altezza. Rocca Calascio è immersa in quel grandioso ambiente naturale del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, ed è stato eretto utilizzando solo pietra bianca. Per raggiungerla si passa attraverso tortuose viuzze che salgono sulle rocce. Rocca Calascio è stata anche il set di scene di film come “Il nome della rosa”, interpretato da Sean Connery, o come “Lady Hawke”, interpretato da Michelle Pfeiffer. Nelle vicinanze, sul sentiero che arriva al borgo di Santo Stefano di Sessanio, si trova la chiesa intitolata a Santa Maria della Pietà, ammirabile anche dalla Rocca stessa.

Basilica di Santa Maria di Collemaggio

Questa basilica, altera e maestosa, si trova a L’Aquila e fu eretta alla fine del tredicesimo secolo per volontà di Celestino V, conosciuto come il papa del “gran rifiuto”. Una basilica molto particolare, caratterizzata dalla presenza di un grande rosone, simbolo della città, e da una facciata con diversi portali e dettagli di grande pregio artistico. Il terremoto del 2009 ha procurato gravi danni alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio, che successivamente ha subito un completo restauro che l’ha restituita alla sua magnificenza.

Le Grotte di Stiffe

Le Grotte di Stiffe, che hanno visto la loro formazione, dal punto di vista geologico, circa 600mila anni fa, sono delle grotte carsiche tra le più spettacolari d’Italia. Si trovano in provincia de L’Aquila, ed esattamente all’interno del comune di San Demetrio ne’ Vestini. Al suo interno è possibile effettuare un percorso turistico di circa 700 metri, durante il quale si potranno scoprire passaggi spettacolari tra stalattiti e stalagmiti, con giochi di luci e corsi d’acqua impetuosi oltre che laghi neri.

Lago di Scanno

Scanno è un borgo incantato, dall’aspetto romantico, che si trova sotto montagne dove il verde la fa da padrone e che ha ai suoi piedi il lago omonimo. Conosciuto come “la perla d’Abruzzo”, Scanno si trova nell’Alta Valle del Sagittario, ed il paese è contornato da una natura selvaggia e incontaminata. Nei suoi vicoletti le botteghe artigiane di merletti si mischiano a botteghe orafe e ai negozi dove si può assaggiare il dolce tipico del posto, il “pan dell’orso”.

L’Eremo di San Bartolomeo in Legio

Per chi ha bisogno di ritrovare se stesso il luogo ideale in Abruzzo è l’Eremo di San Bartolomeo in Legio, che è stato scavato completamente in uno sperone roccioso che si trova ad un’altitudine di 700 metri nel comune di Roccamorice. I boschi della Majella e del Morrone che lo circondano portano un silenzio eccezionale nel quale si deve soltanto respirare a pieni polmoni e chiudere gli occhi.

Il Castello Piccolomini e le Gole di Celano

Passando nel cuore incontaminato della Marsica, una tappa obbligata è quella al Castello Piccolomini ed alle Gole di celano, che si trovano nel comune omonimo. Qui ci si può addentrare nelle strette vie del centro storico del paese per godersi l’atmosfera del Castello dal quale si domina la Piana del Fucino. Le Gole di Aielli-Celano, che sono uno dei canyon più spettacolari dell’intero territorio italiano sono state scavate dal torrente La Foce e presentano pareti di roccia spettacolari arrivano anche ad oltre 200 metri d’altezza.

Alba Fucens

Questa antica città romana che si trova sotto il Monte Velino, è un sito archeologico molto importante ed è stato portato alla luce dagli scavi che a circa metà degli anni ’50 dello scorso secolo furono effettuati dagli studiosi dell’Università di Lovanio. Si tratta di una città racchiusa da una cinta muraria conservata quasi perfettamente e lunga circa 3 chilometri nella quale si possono vedere l’anfiteatro, il foro, le terme e il macellum.

La Costa dei Trabocchi

La Costa Adriatica, specialmente nel tratto che appartiene alla provincia di Chieti, offre alla vista dei visitatori degli scorci suggestivi, con spiagge sassose alternate a calette frastagliate. Questo tratto è conosciuto come “Costa dei Trabocchi“, nome che deriva dalle scenografiche palafitte da pesca che vi si trovano e che in molti casi sono state trasformate in deliziosi ristoranti sul mare.

Fortezza di Civitella del Tronto

Questa fortezza è certamente una tra le più maestose opere ingegneristiche militari ed è caratterizzata da una forma ellittica. La sua estensione è di circa 25.000 mq e la sua lunghezza di più di 500 metri. Questa fortezza domina la sottostante Civitella, che è uno dei magnifici borghi abruzzesi, ed è composta da piazze d’armi, camminamenti, alloggiamenti e bastioni. A Civitella del Tronto si può anche visitare il Nact – “Museo Delle Arti Creative Tessili”.