Volkswagen Arteon: la coupé sportiva che parla tedesco

Volkswagen torna a proporsi sul mercato con una coupé sportiva accattivante e moderna. Stiamo parlando della Arteon, un’auto che combina l’alta tecnologia con l’aspetto moderno, elegante e che contraddistingue la Casa automobilistica tedesca. Il tutto con dotazioni motore di assoluta prestanza e qualità, sistemi di infotainment e di connettività all’avanguardia.

I motori con cui si presenta

Con Arteon, Volkswagen ci dà la possibilità di spaziare all’interno di una gamma di motori TDI2.0: tutte le versioni di questa vettura hanno il cambio DSG di serie e 4 cilindri. Questa macchina si presenta in due diverse versioni, una da 190 cavalli e l’altra da 150 e, nel primo caso, si ha anche la possibilità di scegliere tra la trazione anteriore o quella 4MOTION.

La predisposizione cellulare “Premium” assicura una ricezione migliore

Se sei interessato al massimo della connettività tra la tua macchina e il tuo smartphone allora devi sapere che con Arteon potrai scegliere anche di integrare un ricetrasmettitore GMS/UMTS. Questo dispositivo può essere utilizzato sia con la tua scheda SIM personale, sia con una scheda aggiuntiva, in ogni caso basta inserire la scheda nell’apposito alloggiamento. Arteon salvaguarda anche i tuoi impegni, soprattutto se sei una persona che ha bisogno di rimanere sempre reperibile. In questo senso puoi connettere tutti i tuoi dispositivi elettronici alla vettura, connettendo le tue linee dati con l’hotspot W-LAN integrato, direttamente dall’interno della vettura.

Il monitoraggio costante grazia ad Active Info Display

Volkswagen possiede un innovativo sistema digitalizzato Active Info Display grazie al quale potrai guidare senza mettere a rischio la tua vita e quella degli altri. Active Info Display permette infatti al conducente di avere tutto a portata del suo campo visivo, comprese le più importanti informazioni di marcia, il tachimetro, il contagiri, il contachilometri e via dicendo.

Il navigatore con i comandi gestuali

Con Arteon potrai godere di un innovativo navigatore che può essere gestito senza il bisogno del contatto, semplicemente con i comandi gestuali. Si può scegliere tra due diversi sistemi, il Discover Media, che puoi trovare di serie in tutte le versioni della vettura, e il sistema Discover Pro, quello, appunto, con i comandi gestuali dal design accattivante.

L’innovativo sistema DYNAUDIO per i veri amanti della musica

Se non puoi fare a meno della musica, devi assolutamente sapere cosa ti offre Arteon a riguardo: hai la possibilità di scegliere un sistema DYNAUDIO che comprende otto altoparlanti, subwoofer, surround e center speaker, per un totale di 700 watt di potenza che sono distribuiti alla perfezione all’interno dell’abitacolo.

Non ultima per ordine di importanza è la sicurezza

Ovviamente, così come accade per tutte le macchine della casa automobilistica tedesca, anche con Arteon, la Volkswagen si permette di poter guidare in totale sicurezza, grazie alla tecnologia di assistenza alla guida di cui è dotata. Si tratta di un sistema con caratteristiche a cui non puoi assolutamente rinunciare, come:

L’Adaptive Cruise Control: non è un normale cruise control perché ti aiuta a mantenere anche la giusta distanza di sicurezza; Il Dynamic Light Assist: serve per avere la regolazione automatica delle luci durante la marcia così da avere sempre la strada perfettamente illuminata, senza dar fastidio alle altre auto; Il Park Assist: ti permette di parcheggiare comodamente la tua macchina usando solo l’acceleratore e il freno; Il Lane Assist: che ci aiuta a mantenere la corsia L’Area View: ti permette di monitorare a 360° tutto ciò che si trova intorno alla macchina.

Tecnologia Volkswagen, per chi vuole il meglio del comfort anche su una coupé sportiva.